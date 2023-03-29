سعيد شعبان يستقيل من رئاسة نادي أونجيه

أعلن اليوم الأربعاء، نادي أونجيه صاحب المركز الأخير في الدوري الفرنسي لكرة القدم استقالة رئيسه الجزائري الأصل سعيد شعبان الذي تنازل عن منصبه لصالح ابنه.

وجاء في بيان للنادي: "في 21 مارس 2023، خلال اجتماع مجلس الإدارة، قدم الرئيس سعيد شعبان استقالته، وقرر مالك شركة (أنجيه إس سي أو) بالتالي التخلي عن منصبه لابنه رومان شعبان".

وأضاف أنه تم السبت الماضي عقب مداولات خلال مجلس إدارة آخر، تحت سلطة الرئيس رومان شعبان، تعيين تيدي كيفالاس في منصب نائب الرئيس. وتابع البيان بأن كيفالاس سيكون مسؤولاً عن الجوانب العملية، وسيبدأ مهمته اعتبارًا من الفاتح من أفريل 2023".

يذكر أن أونجيه، يضم في صفوفه كل من الياس شتي ونبيل بن طالب وفوزي غلام وفريد الملالي.