تعرّف على الأعلى أجرا من لاعبي " الخضر" في فرنسا

نشرت خلال الساعات القليلة الماضية، صحيفة " ليكيب" الواسعة الانتشار، تقريرا تضمن قائمة أجور أبرز اللاعبين في دوري الدرجة الأولى في فرنسا.

وكشف المصدر ذاته، أن قيمة الرواتب ارتفعت مقارنة بالموسم الماضي على مستوى أغلب الفرق، فمثلا يتصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي قائمة أعلى اللاعبين أجرا في البطولة وكذلك في ناديه باريس سان جيرمان، حيث تم تقدير ما يتحصل عليه خلال كل شهر بـ 6 ملايين يورو وفق الصحيفة نفسها.

كما أعاد موقع شبكة إذاعة " فرانس بلو"، نشر التقرير، تقديراتها لأعلى أجور خمسة لاعبين في كل ناد ينشط في الليغ، من ضمنهم لاعبو المنتخب الوطني الجزائري.

بلايلي المتصدر في أجاكسيو و ديلور الوصيف في نانت

يتصدر يوسف بلايلي، لاعب نادي أونجي قائمة أعلى اللاعبين أجرا في ناديه براتب يصل إلى 35 ألف يورو شهريا.

كما يتحصل الدولي الجزائري، آنديه ديلور الذي كان حاضرا خلال المعسكر الإعدادي الذي تبعه مواجهتين النيجر مع " الخضر"على ما قيمته 180 ألف يورو شهريا، ويعد ثاني أفضل لاعب أجرا في ناديه نانت.

عوّار و بن طالب في المرتبة الخامسة في ليون و أونجيه

يتقاضى العائد بقوة إلى صفوف المنتخب الجزائري، نبيل بن طالب لاعب نادي أونجيه ما قيمته 70 ألف يورو شهريا، أما حسام عوّار الذي تأجل التحاقه بالمنتخب الوطني لكرة القدم، فيصل راتبه إلى300 ألف يورو.

و في السياق ذاته ، كشف موقع إذاعة " فرانس بلو" الفرنسية، أن أمين غويري لاعب نادي ران والذي ينحدر من أصول جزائرية و لم يفصل بعد في وجهته الدولية، يتحصل على راتب شهري قيمته تفوق الـ 100 ألف يورو وتحديدا 190 ألف يورو.

يذكر أن جميع الأرقام الواردة هي تقديرات، تتوافق هذه الأخيرة مع الراتب الشهري الإجمالي وبالتالي لا تشمل المكافآت، وفق ما جاء عبر إذاعة " فرانس بلو".