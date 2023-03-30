عطاف يتحادث مع نظيره الإيراني

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتفقا خلاله على ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ أمير عبد اللهيان، عطاف بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية وتبادل معه التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، حسب البيان.

وبهذه المناسبة، استعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها، "حيث اتفقا على ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة".

وأشار البيان إلى انه في سياق تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،"جدد الوزيران تضامنهما الدائم مع الشعب الفلسطيني ودعمهما الثابت لحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

كما أكد رئيسا دبلوماسية البلدين "تمسكهما المشترك بمبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز وكذا دور الدبلوماسية متعددة الأطراف في بلورة حلول سلمية للأزمات، من شأنها أن تمكن المجموعة الدولية من تجاوز حالة الاستقطاب الراهنة وتجنب عواقبها الوخيمة على السلم والأمن الدوليين"، يضيف ذات البيان.