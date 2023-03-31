تقرير يكشف عدد المليونيرات بالجزائر

كشف تقرير الثروة في أفريقيا لعام 2023، أنه يوجد في الجزائر 2800 ثري تفوق ثروته مليون دولار، وثمانية أشخاص، تقدر ثروتهم مائة مليون دولار فما فوق، وواحد فقط تفوق ثروته مليار دولار.

وبحسب ذات التقرير، الصادر عن مؤسسة "هينلي" بالتعاون مع "نيو وورلد ويلث" الخاص بالثروة الإفريقية لسنة 2023، أنه يوجد 138 ألفًا من الأثرياء الذين لديهم ثروة قابلة للاستثمار تبلغ مليون دولار أو أكثر، يعيشون في إفريقيا، إلى جانب 328 مليونيرا تبلغ قيمة ثروتهم 100 مليون دولار أو أكثر، و23 مليارديرا.

وتصدرت جنوب أفريقيا القائمة بـ 37800 ألف شخص تفوق ثروته مليون دولار و98 آخرين تفوق ثروتهم مائة مليون دولار وخمسة لديهم ثروة تفوق المليار دولار.

ويوجد عدد معتبر من الأثرياء في بلدان عربية، لاسيما مصر والمغرب بالإضافة إلى الجزائر.

حيث يوجد بمصر وفق التقرير 16 ألف ومائة شخص تبلغ ثروته مليون دولار فما فوق، و54 لديهم ثروة تفوق مائة مليون دولار وثمانية أشخاص تفوق ثروتهم مليار دولار.

أما المغرب فيوجد به 5800 شخص لديهم ثروة تفوق مليون دولار و28 ثري آخر تفوق ثروته مائة مليون دولار و4 تفوق ثروتهم المليار دولار.

يقول التقرير "لا تزال جنوب إفريقيا موطنا لأكثر من ضعف عدد الأثرياء مقارنة بأي دولة أفريقية أخرى وبها 30 بالمائة من المليونيرات في القارة".

التقرير الذي فصل في أصول الثروة في أفريقيا عموما قال إن من المتوقع أن يرتفع عدد "أصحاب الملايين" في القارة السمراء بنسبة 42 بالمائة خلال السنوات العشر المقبلة.

وبحسب الوثيقة التي نشرتها مؤسسة "هينلي" يبلغ إجمالي الثروة القابلة للاستثمار المحتفظ بها حاليا في القارة الأفريقية 2.4 تريليون دولار.