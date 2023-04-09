مسجد باريس يعلن عن موعد أول أيام عيد الفطر

أعلن مسجد باريس الكبير، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2023-1444 في فرنسا.

ووفق في بيان للمسجد، اليوم الخميس، أن الإعلان يأتي خلال اجتماع اللجنة الدينية لمسجد باريس الكبير مع العديد من الاتحادات الإسلامية في فرنسا اليوم.

وتابع ذات البيان، أنه بعد الاطلاع على الحسابات العلمية والبيانات الفلكية العالمية وأرصاد القمر، حددت الهيئة يوم الخميس 20 أفريل هو المتمم لشهر رمضان، وأن الجمعة 21 أفريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ودعت الاتحادات الإسلامية المؤمنين المسلمين إلى مضاعفة الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك واتخاذ الخطوات اللازمة للاحتفال بعيد الفطر بفرح .