تتويج المنشد على مركات بلقب"حادي الأرواح" في مسابقة التلفزيون

توج، ليلة أمس، المنشد الشاب، علي مركات من ولاية تيارت بلقب "حادي الأرواح" بحصوله على المرتبة الأولى والجائزة الأولى في الطبعة الثامنة لهذه المسابقة التي نظمها التلفزيون الجزائري- قناة القرآن الكريم.

وتقدم ابن بلدية عين دزاريت بولاية تيارت على منافسيه في "البرايم" الختامي للمسابقة مختار عويمر صاحب المرتبة الثانية وأسامة حريز من ولاية غرداية في المرتبة الثالثة.

ويعد المنشد علي مركات من أنشط الشباب بولاية تيارت في مجال الإنشاد الديني، إذ يترأس فرقة نور المصطفى ويقود الجمعية الثقافية صناع الأمل ببلدية عين دزاريت.

إلى ذلك هنأ رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين دزاريت نيابة عن أعضاء المجلس و سكان البلدية، الشاب علي مركات الذي كان أحسن سفير لشباب الولاية في هذه المسابقة.