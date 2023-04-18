أوكرانيا تتسلم سلاحا أمريكيا متطورا

"اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانا مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا"، شاكرا الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعدها". بهذه العبارات على منصة تويتر، رحب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف باستلام بلاده أولى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت.

وكانت واشنطن قد تعهدت في منتصف ديسمبر الماضي خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة بتزويد بلاده بنظامها المتطور للدفاع الجوي باتريوت.

وقال زيلينسكي حينها إن هذا النظام سيعزز "بشكل كبير" الدفاع الأوكراني لصد الهجمات الروسية، مؤكدا أنه لن يتم استخدامه سوى بصورة "دفاعية" وليس لضرب الأراضي الروسية.

وبالمقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جيشه سيجد "وسيلة" للالتفاف على نظام باتريوت.

وكانت هولندا قد أعلنت في 20 جانفي الماضي أنها ستساعد في تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت من خلال إمدادها بمنصتي إطلاق وبصواريخ، في إطار عملية تسليم "مشتركة" مع الولايات المتحدة وألمانيا

ومن جهتها، تعهدت ألمانيا أيضا في 5 جانفي الماضي بتوفير نظام باتريوت لأوكرانيا.