اعتقال الغنوشي.. قيس السعيد يعبر عن رفضه للانتقادات

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد مواقف دول وهيئات خارجية، عبرت عن انزعاجه من قرار السلطات توقيف وسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال سعيد خلال إشرافه على جلسة للاستشارة لإصلاح التربية والتعليم "لقم تم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء على من دعا إلى الحرب الأهلية، نحن لم نعتقل شخصا من أجل رأي أبداه أو موقف اتخذه".

وأضاف سعيد "ما معنى أن يعبروا عن انزعاجهم من إيقاف شخص، ولم ينزعجوا عندما تم ذبح 13 جنديّا خلال شهر رمضان وقت الإفطار، أو عند تفجير حافلة الأمن الرئاسي"،مشيرا الى أن "التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس غير مقبول، نحن دولة مستقلة ولا نسمح بتدخل أحد، نحن لم نبد انزعاجنا عندما تم اعتقال اشخاص في عدة عواصم لأنه شأنهم الداخلي".

وأضاف الرئيس التونسي أن "تونس ليست دولة مستعمرة أو تحت الوصاية، ومن انزعج لأن صداقة تربطه بشخص معين فصداقته في إطار والدولة في إطار أخر ولن نقبل بذلك"، ودعا الأطراف الخارجية إلى "الكفّ عن التدخل في الشأن التونسي، نحن لسنا تلاميذ ننتظر دروسا تأتينا من أي جهة".