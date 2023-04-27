نموذج للمناضلة الحقوقية والمثقفة، محامية مشهورة، عرفت بمواقفها الرافضة للاستعمار الفرنسي لبلدان المغرب الكبير، ساندت الثورة الجزائرية وطالبت باستقلال الجزائر صراحة، ورغم أصولها اليهودية، دافعت عن القضية الفلسطينية.

ولدت زيزا جيزيل إليز الطيب حليمي، وهو اسمها الحقيقي قبل أن تتزوج بفرنسا مع بول حليمي وتحمل اسمه، سنة 1956 في حلق الوادي بتونس، تتلمذت في المدارس التونسية، ثمّ سافرت جيزيل إلى فرنسا ودرست القانون في كلية الحقوق، أين تحصّلت على شهادات عليا في العلوم القانونية. مارست المحاماة في تونس منذ 1949 بعد عودتها، وانخرطت في نقابة المحامين سنة 1949، وناضلت من أجل استقلال تونس إلى غاية حصولها على الاستقلال في مارس 1956، لتنتقل بعدها إلى فرنسا لممارسة مهنة المحاماة دائما.

مساندتها للثورة الجزائرية

لم تتأخّر جيزيل حليمي في مساندة الثورة الجزائرية منذ اندلاعها، وبحكم تكوينها القانوني ومهنتها كمحامية، اختارت الدفاع عن المناضلين الجزائريين، وخاصّة النساء منهم، وتجنّدت ضمن شبكة المحامين الأوربيين المدافعين عن الثورة الجزائرية، ونشطت ضمن الشبكة الفرنسية المعروفة بحملة الحقائب أو شبكة جونسون، وقفت إلى جانب المعتقلين والمساجين الجزائريين في فرنسا وفي الجزائر مدافعة عنهم، رافعة صوتهم ومعاناتهم من التعذيب الوحشي إلى العالم.

ارتبط دفاعها عن القضية الجزائرية بدفاعها عن إحدى الجميلات الثلاث، المناضلة جميلة بوباشا التي تبنّت قضيّتها في موقف تاريخي، وخاضت المحامية جيزيل معركة قضائية أمام المحاكم الفرنسية دفاعا عن جميلة بوباشا التي صدر في حقّها حكم بالإعدام، رغم وقوف جيزيل وأصدقائها الفرنسيين معها، خاصّة الفيلسوف جون بول سارتر وسيمون دي بوفوار.

لم تكن مهمة جيزيل سهلة، بل تعرّضت لشتّى أنواع التهديد والمضايقات والإكراهات من طرف الشرطة الفرنسية وغلاة الفرنسيين من جبهة الجزائر الفرنسية، الذين كانوا ينتظرونها عند باب المحكمة ويوجّهون لها الشتائم ويهدّدونها بالتصفية الجسدية وتفجير منزلها، وكثيرا ما كانوا يهدّدونها بالقتل عن طريق الهاتف، وكانوا يرسلون لها توابيت صغيرة لتخويفها.

مساندة جيزيل للثورة الجزائرية لم يقتصر على الدفاع عن المناضلين، بل كانت من الشخصيات الموقّعة على بيان مجموعة الـ121 في سبتمبر 1960. لم تتوقّف حليمي عن الدفاع على القضية الجزائرية إلى غاية الاستقلال، لتواصل مساندتها للقضايا العادلة في العالم، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية التي لم تمنعها أصولها اليهودية من الدفاع عن المناضل الدكتور مروان البرغوثي، أحد قادة منظمة "فتح"، رغم تهديدات المتطرّفين اليهود والمخابرات الإسرائيلية. اتخذت موقفا مشرّفا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة سنة 2014، وعبّرت عن رفضها للعدوان في مقال نشرته في صحيفة L'Humanité (الإنسانية).

كما دافعت عن المقاومين الفيتناميين، وترأست لجنة التحقيق حول الجرائم الأمريكية في فيتنام. كانت جيزيل من أبرز النشطاء في محكمة راسل "محكمة شعبية أنشئت في 2009 لحث الأمم المتحدة على الوقوف دون إفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب".

انتخبت جيزيل نائبة في البرلمان الفرنسي من 1981 إلى 1984، كما شغلت منصب سفيرة فرنسا لدى اليونسكو لسنة واحدة 1985/1986.

الجزائر كانت وفيّة لمن ساندوها وكرّمت جيزيل بميدالية في 23 مارس 2004، بمناسبة اليوم الوطني للمحامين الذي يصادف تاريخ اغتيال المحامي علي بومنجل.

رحلت جيزيل بعد أن تجاوزت التّسعين بباريس صيف سنة 2020، تاركة ثلاثة أبناء، من بينهم سيرج حليمي، مدير تحرير المجلة الشهرية "لو موند ديبلوماتيك"، كما تركت وراءها عديد المؤلفات، تجاوزت العشرة.

وقد بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برسالة تعزية، جاء فيها: "إن جيزيل حليمي مثال للمرأة الحرة الشجاعة ولصوت الحق، وأنّها من الأسماء اللاّمعة في سجل أولئك الرجال والنساء، من مشاهير الكتاب والحقوقيين الذين واللائي لم يتردّدوا في إدانة بشاعة الاستعمار وممارساته البغيضة".

حتّى الفرنسيين أثنوا على نضال جيزيل وطالبوا بتكريمها، على غرار العديد من الجمعيات النسوية والمنتخبين في العديد من المجالس، أو بعض الأكاديميين، مثلما طالب به المؤرخ بن جامين ستورا الذي ألحّ على دفن رفات جيزيل حليمي في مقبرة "عظماء فرنسا" بباريس تكريما لمواقفها.