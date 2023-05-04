مجلس مدرسة مقاطعة تورنتو يصوّت لتطوير إستراتيجية لمكافحة الإسلاموفوبيا

صوّت مجلس مدرسة مقاطعة تورونتو بالإجماع، الأربعاء الماضي، لتطوير إستراتيجية مناهضة للإسلاموفوبيا، ليصبح المجلس الثاني في أونتاريو للمضي قدمًا في مثل هذا الجهد.



تأتي هذه الخطوة في أعقاب حركة قالت إن البيانات الداخلية تظهر أن الإسلاموفوبيا هي ثاني أكثر أشكال “الكراهية القائمة على العقيدة”، المبلّغ عنها داخل شبكة مجلس مدرسة مقاطعة تورونتو.



وقالت رئيسة مجلس مدرسة مقاطعة تورونتو، راشيل تشيرنوس لين، في بيان حول التصويت: “لقد سمعنا مباشرة من مجتمعاتنا، ولدينا البيانات التي تظهر أن الإسلاموفوبيا تستمر في التأثير على طلابنا وموظفينا بشكل منتظم”. وأضافت: “من خلال اتباع نهج مركز لمواجهة الإسلاموفوبيا، فإننا نمكّن المزيد من أعضاء مجتمعات مدرستنا من الشعور بالأمان والترحيب في المدرسة والعمل”.



وسيقوم موظفو مجلس إدارة المدرسة، الآن، بإعداد تقرير عن تطوير وتنفيذ الإستراتيجية التي سيتم تقديمها إلى الأمناء في الخريف المقبل، حيث سيبنى عمله على إستراتيجيته الأوسع لمناهضة الكراهية والعنصرية، والتي تقول إنها “تعالج جميع أشكال العنصرية والكراهية والتمييز”.



ويدعو الاقتراح على وجه التحديد إلى أن يتضمن التقرير الوشيك تدابير المساءلة والاقتراحات، للمشاركة الهادفة مع مجتمع مجلس مدرسة مقاطعة تورونتو بشأن إستراتيجية مناهضة للإسلاموفوبيا.



ورحّب المجلس الوطني للمسلمين الكنديين بقرار تنفيذ إستراتيجية مناهضة للإسلاموفوبيا، مشيرًا إلى أن “حوادث الخوف من الإسلام قد تزايدت في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة”.