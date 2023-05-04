شهيدان و660 معتقلا و480 مبعدًا بالقدس خلال شهر أفريل

أعدمت قوات الاحتلال الصهيوني فلسطينيين اثنين، واعتقلت 660، وأبعدت 480 مقدسيًا عن المسجد الأقصى المبارك، وأصدرت 55 قرار حبس منزلي، في محافظة القدس خلال شهر أفريل 2023، فيما اقتحم المسجد الأقصى أكثر من 5 آلاف مستوطن، وفق تقرير إحصائي أصدرته شبكة “القدس البوصلة” الفلسطينية. ارتقى الطبيب محمد العصيبي (26 عامًا) من قرية حورة في النقب بعدما أطلقت شرطة الاحتلال الرصاص عليه عند باب السلسلة، مدّعية أنه حاول خطف سلاح أحد أفرادها. واستشهد حاتم أبو نجمة (39 عامًا) من بلدة بيت صفافا، بعدما أطلق مستوطن الرصاص تجاهه بعد تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة 8 مستوطنين، أحدهم بجروح خطيرة غربي القدس.



واقتحم المسجد الأقصى 5054 متطرفًا ومتطرفة على مدار الشهر، وأدّوا خلال اقتحامهم صلوات وطقوسًا توراتية، بحماية من شرطة الاحتلال.



واعتقلت قوات الاحتلال على مدار الشهر 663 مقدسيًا، بينهم أكثر من 14 امرأة وما يزيد عن 50 قاصرًا، فيما أصدرت محاكم الاحتلال 7 أوامر اعتقال إداري بحق أسرى من محافظة القدس. وأصدر الاحتلال أوامر إبعاد بحق 479 مقدسيًا خلال شهر أفريل، 463 منهم أبعدوا عن المسجد الأقصى المبارك، بينهم 8 أطفال وشابة تركية، بالإضافة لـ3 قرارات إبعاد عن مدينة القدس.

ورصد فريق “القدس البوصلة” إصدار 55 أمر حبس منزلي عن محاكم الاحتلال بحق المقدسيين، ووقع 20 طفلا و4 نساء ضحية هذه العقوبة.



