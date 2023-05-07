تفاصيل بيع تذاكر مباراة المولودية والشباب

أعلنت اليوم الأحد، إدارة مولودية الجزائر عن تفاصيل عملية بيع تذاكر لقاء مولودية الجزائر وشباب بلوزداد المقرر يوم الثلاثاء المقبل بملعب الخامس جويلية.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للمولودية على الفايسبوك: " تعلم إدارة نادي مولودية الجزائر مشجعي الفريق الأوفياء أن عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة شباب بلوزداد المرتقبة مساء الثلاثاء بداية من 18:00 سا لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ 20 من الرابطة المحترفة ستنطلق مساء اليوم الأحد بشبابيك ملعب "عمر حمادي" ببولوغين بداية من 17:00 سا".

و أضاف المصدر ذاته: " قدرت حصة مولودية الجزائر بـ 40 ألف تذكرة، على أن تتواصل عملية البيع يومي الإثنين والثلاثاء، فيما ستقدم حصة شباب بلوزداد المقدرة بـ 2000 تذكرة لمسؤولي الفريق الزائر في ملعب "عمر حمادي" ببولوغين".

يذكر أن اللقاء كان مقررا بملعب الدار البيضاء، قبل أن تحصل مولودية الجزائر على الموافقة على طلب التحويل إلى ملعب الخامس جويلية حتى تكون المتعة والفرجة مضمونة للحضور.