الفريق أول شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة

وأفاد بيان وزارة الدفاع، أن التمرين التكتيكي نفذته وحدات الفرقة 40 للمشاة الميكانيكية مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة

وقد التقى الفريق أول السعيد شنقريحة، مستخدمي الوحدات المشاركة في هذا التمرين التكتيكي وهنأهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي 2022/2023

وحسب البيان، أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، حرصه الشديد على مواصلة بذل قصارى الجهود الكفيلة بالترقية الدائمة والتطوير المستمر لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي والدفع بها قدما إلى ما ينسجم تماما مع حق الشعب الجزائري في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده و مستقبلها

وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي كلل بالنجاح التام على كافة المستويات التخطيطية والتحضيرية والتنفيذية وهو النجاح الذي يعكس مستوى تحضير الإطارات والأفراد ويجسد مدى توفر الكفاءات والمهارات العالية لدى القادة والأركانات.