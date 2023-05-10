” محمد” يتصدر قائمة الأسماء الأكثر شعبية في برلين

تصدر اسم “محمد” قائمة الأسماء الأكثر الشعبية للمواليد عام 2022 في مدينة برلين عاصمة ألمانيا، فيما تراجع اسم “نوح” إلى المركز الثاني بعدما كان هو الاسم المفضّل في السنوات الماضية، حسب الإحصائيات الألمانية الرسمية.



وحسب صحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية، فقد أعلنت جمعية اللغة الألمانية في مدينة فيسبادن، يوم الإثنين الماضي، أن اسم محمد سبق أسماءً تربّعت لفترة طويلة على القائمة، مثل “نوح” وكذلك اسم “آدم”.



وكان تقدُّم اسم “محمد” إلى مراتب متقدمة في برلين، في السنوات السابقة، قد أثار الكثير من الجدل داخل ألمانيا، حيث تمّ استغلال الاسم الخاص بنبيّ الإسلام محمّد عليه السلام، للتخويف من أسلمة ألمانيا، خاصة بعد موجة الهجرة الكبيرة التي شهدتها ألمانيا منذ عام 2015.



وفي مقابل ذلك، تراجع اسم “آدم” إلى المركز الثالث في قائمة أسماء المواليد، حسب الإحصائية التي قامت بها الجمعية سالفة الذكر، شملت القوائم بيانات ما يقرب من مليون اسم من أكثر من 750 مكتب لتسجيل المواليد في ألمانيا.



من جهتها، قالت صحيفة “دي تسايت” الألمانية إن اسم “محمد” احتلّ المرتبة 20 على الصعيد الوطني، حيث تمّ منح اسم محمد 2758 مرة لأطفال العام الماضي 2022. وفي عام 2021، احتلّ اسم محمد المرتبة الثالثة في برلين، ليحقّق الصدارة في عام 2022.