خطوط بحرية جديدة نحو أوروبا

برمجت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، تحسبا لموسم الاصطياف، عدة رحلات تربط الموانئ الجزائرية بالموانئ الأوروبية مع فتح خطوط بحرية جديدة لتغطية الطلب المتزايد للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وكذا تأجير سفينة جديدة، حسبما أكدته الشركة في بيان لها اليوم الخميس.

وجاء في ذات البيان أنه "سعيا منها لضمان موسم اصطياف يلبي طلبات مغتربينا المتزايدة لدخول أرض الوطن، حرصت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على برمجة عدة رحلات تربط الموانئ الجزائرية بنظيرتها الأوروبية كما عملت على فتح خطوط بحرية جديدة لتلبية الطلب المتزايد لجاليتنا المقيمة بالخارج منها خط برشلونة-الجزائر، برشلونة-وهران، سات (فرنسا)-وهران، الجزائر- جنوى (ايطاليا) وعنابة - جنوى".

وأضافت الشركة أنه وفي إطار ذات البرنامج تم تأجير عبارة إيطالية "كاموميلا" لتدعيم أسطولها البحري خلال هذا الموسم الصيفي.