ارتفاع حصيلة شهداء غزة

استشهد شاب فلسطيني, اليوم الخميس, في غارة لقوات الاحتلال الصهيوني استهدفت مجموعة من الفلسطينيين، شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة المستمرة منذ 3 أيام إلى 29 شهيدا وأكثر من 90 جريحا بعضهم في حالات خطيرة.

وأفادت مصادر محلية، نقلا عن مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بوصول جثة شهيد جراء غارة من طائرة دون طيار، استهدفت مواطنين بصاروخ واحد في منطقة عزبة عبد ربه.

وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع لهذا اليوم إلى سبعة شهداء، فيما يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان فجر الثلاثاء الماضي إلى 29 شهيدا وأكثر من 90 جريحا بعضهم بحالات خطيرة.