الجزائر تشارك في أولمبياد اللغة الإنجليزية

انطلقت، اليوم، منافسات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة بعمان بدولة الأردن بمشاركة 155 فريقا بمجموع ألف متنافس تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، من مختلف دول العالم من بينهم فريق من الجزائر ممثلا في منتسبي مؤسسة سمارت أكاديمي المتواجد مقرها بتيارت، التي ضمت في الوفد 7 تلاميذ يتقنون اللغة الإنجليزية جيدا وأستاذين ومدير المؤسسة ومكلف بالإعلام.

وتشرف جامعة عمان على هذه المسابقة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لدولة الأردن، التي تدوم 3 أيام ويشارك فيها وفد من الجزائر لأول مرة منذ تاريخ تنظيم هذه المسابقة الدولية قبل 7 سنوات.

وقال المكلف بالإعلام للفريق الممثل للجزائر، زكريا بشايب، أن الفريق واجهته صعوبات وعراقيل قبل سفرية الأردن، تحداها للمشاركة في هذا المحفل الدولي ورفع الراية الوطنية وتشريفها، لافتا إلى أن مستوى التلاميذ الجزائريين المشاركين جيد، ما يسمح لهم بالتمثيل المشرف للجزائر والتنافس على اللقب من جهة، والاحتكاك بباقي المشاركين من مختلف دول العالم من جهة أخرى، مشيرا إلى "الاستقبال الرائع الذي حظي به ممثلو الجزائر وعدم مفارقة وفد دولة فلسطين الشقيقة لنا" كما قال بشايب.