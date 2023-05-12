بونجاح يخسر نهائي كأس الأمير

توج العربي بلقب بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على السد بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي".

وتقدم عمر السومة للعربي في الدقيقة الـ62، قبل أن يضيف حامد إسماعيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة بالشوط الثاني.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل السومة الهدف الثاني له والثالث للعربي.

وشارك الدولي الجزائر بغداد بونجاح طيلة فترات المواجهة وفشل في الوصول إلى شباك المنافس، حيث ضيع فرصة سانحة من أجل تعديل النتيجة بعدما وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس.

وفاز العربي الذي حقق الكأس آخر مرة قبل 30 عاما (موسم 1992-1993)، باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

يذكر أن السد هو حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 18 لقبا.