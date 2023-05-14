شايبي يرفض خوض لقاء نانت لهذا السبب

كشف تقرير فرنسي في ساعات متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد، أن خمسة لاعبين من نادي تولوز المتوّج بلقب كأس فرنسا رفضوا خوض مواجهة فريق نانت المبرمجة اليوم الأحد.

صحيفة " لاديباش"، الفرنسية أوضحت أن الدولي الجزائري فارس شايبي يتقدم هؤلاء اللاعبين رفقة زميله الدولي المغربي فارس زكرياء أبو خلال الذين رفضوا قمصان تحمل ألوان قوس قزح والتي ستكون داعمة للمثليين.

و وفق المصدر ذاته، فإن المعنيين أبلغوا مدربهم بعدم لعب اللقاء والمشاركة في المبادرة التي سيقوم بها الفريق، الذي ينتظر أن يغيّر اللاعبون رأيهم قبل صافرة البداية.

وكان لاعب نادي غانغون دوناتيان غوميز الناشط ضمن دوري الدرجة قد رفض نهاية الأسبوع اللعب دعم الفكرة وقال فراد لو غراند ، رئيس النادي: "أعرب دوناتيان غوميس عن اختياره عدم ارتداء هذا القميص، لقد لاحظنا ذلك".

يذكر أنه في الموسم الماضي ،أحدث رفض لاعب باريس سان جيرمان إدريسا غاي ضجة إعلامية كبيرة بعد رفضه ارتداء قميص قوس قزح.