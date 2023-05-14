بلاني يستقبل السفيرة الأمريكية

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الأحد بمقرالوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين.





وحسب بيان لذات الوزارة فإن هذا اللقاء" شكّل هذا اللقاء فرصة جديدة للطرفين لاستعراض شامل للعلاقات الجزائرية-الامريكية وبحث سبل تعزيزها وتجديد إرادة البلدين القوية في إضفاء ديناميكية وزخم متواصل على هذه العلاقة الثنائية لا سيما في مجالات التعاون الاستراتيجية".

واستعرض الطرفان "الاستحقاقات المهمة المندرجة في الأجندة الثنائية للفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاحه".

كما سمح اللقاء بالتطرق مطولا للمسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاستقرار والأمن في المنطقة وكذا آخر مستجدات القضية الصحراوية، بحسب البيان.

