شبيبة القبائل .. خطوة كبيرة نحو البقاء

حققت شبيبة القبائل، اليوم الخميس، خطوة جديدة في سباق البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، بعد الإطاحة بالضيف مولودية وهران على ملعب الفاتح نوفمبر بتيزي وزو، في إطار الجولة 23.

وجاء الانتصار القبائلي بأربعة أهداف دون رد من توقيع دادي مواقي، آدم رجم وكسيلة بوعالية (ثنائية)، علما أن "الكناري" أكمل المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد جوبا أوقاسي في الدقيقة 43.

ولأول مرة منذ فترة طويلة ارتقى الفريق الأكثر تتويجا في الجزائر إلى المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، متجاوزا نجم مقرة (26 نقطة) الذي انهزم في البيض أمام المولودية المحلية، كما رفع الفارق عن أول المهددين بالسقوط نادي بارادو إلى 5 نقاط مع امتلاك الأخير مقابلة متأخرة.

في مقابلة أخرى، حقق أولمبي الشلف فوزا ثمينا على حساب اتحاد بسكرة بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب محمد بومزراق في الشلف.

وسجل هدف التقدم للمحليين المهاجم عبد الرؤوف غضبان في الدقيقة 48، ثم عدل بوكاروم للزوار في الدقيقة 78، غير أن المهاجم سويبع أبى إلا أن يمنح النقاط الثلاثة لأصحاب الأرض بهدف قاتل في الدقيقة 90+1.

وبهذا الفوز يرتقي الشلفاوة إلى المركز التاسع برصيد 30 نقطة، في حين يتواجد البساكرة في المركز 12 برصيد 28 نقطة.

النتائج والترتيب:

الأربعاء 17 ماي 2023 :

شباب قسنطينة- شبيبة الساورة 2-0

شباب بلوزداد- امل الاربعاء 0-0

اتحاد خنشلة - وفاق سطيف 1-0

هلال شلغوم العيد- نادي بارادو 1-1

الخميس 18 مايو 2023

مولودية البيض- نجم مقرة 1-0

جمعية الشلف- اتحاد بسكرة 2-1

شبيبة القبائل- مولودية وهران 4-0

أجلت إلى تاريخ لاحق:

اتحاد الجزائر- مولودية الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 50 23

2- شباب قسنطينة 43 23

3- مولودية الجزائر 36 22

4. وفاق سطيف 35 23

-- اتحاد خنشلة 35 23

6. شبيبة الساورة 33 23

-- مولودية البيض 33 23

8- اتحاد الجزائر 32 20

9. مولودية وهران 30 22

-- جمعية الشلف 30 23

11- أمل الأربعاء 29 23

12 اتحاد بسكرة 28 23

13. شبيبة القبائل 27 23

14- نجم مقرة 26 23

15- نادي بارادو 22 22

16- هلال. ش.العيد 03 23.