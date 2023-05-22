غليزان:تجميد مجلس بلديتي غليزان والمطمر



اتخذ أمسية اليوم السيد لكحل عياط عبد السلام والي غليزان قرارين ولائيين يقضيان بتفعيل سلطة حلول(تجميد )والي الولاية في تسيير مجلس كلا من بلديتي غليزان والمطمر وذلك بسبب وضعية الانسداد التي ثبتت على مستوى هاذين المجلسين وتعطيل مصالح المواطنين والسير العادي للمرفق العمومي وكذلك عرقلة انطلاق المشاريع التنموية المسجلة سنة 2023 ناهيك عن التجاوزات المسجلة على مستوى بلدية غليزان بخصوص إجراءات منح الصفقات والاستشارات العمومية التي كانت محل تحقيق إداري.

وقد أوكل تسيير بلدية المطمر إلى رئيس دائرة المطمر وذات الشأن بالنسبة لبلدية غليزان.



