الرئيس تبون : المناخ الاقتصادي بالجزائر منفتح على الاستثمار

ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، مساء الثلاثاء ، كلمة خلال مأدبة العشاء التي تقام على شرفه بـلشبونة ، ومن أهم ما قاله الرئيس :

- حضوري بينكم نابع من قناعتي الأكيدة بالآفاق الواعدة التي يجب استغلالها

- سعينا لجعل من هذه السنة، سنة محورية لبعث الاستحقاقات الثنائية الكبرى لاسيما القمة الثنائية المبرمجة في السداسي الثاني من 2023

-إن الجزائر التي تؤهلها مقومات النمو الاقتصادي لتحمل رهان التنمية تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي مع البرتغال

- المناخ الاقتصادي في الجزائر يتوفر على استقرار قانوني وعوامل مشجعة على تكثيف المبادرات الاستثمارية من جانب المتعاملين البرتغاليين

- المناخ الاقتصادي الإيجابي الجيد في الجزائر منفتح على الاستثمار



- أعرب عن استعدادنا للعمل معكم لنساهم في حلحلة الأزمات وبعث سبل الحوار لإزالة بؤر التوتر من دوائرنا الأمنية المشتركة وفي العالم أجمع





- الجزائر التي ناضلت ولاتزال من أجل القضايا العادلة في إطار الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، لن تتوان عن المساهمة إيجابيا في حل النزاعات بالطرق السلمية عن طريق تجربتها في الوساطة.

- سنسعى بكل عزم بمناسبة الدورة السادسة للاجتماع الثنائي الجزائري – البرتغالي الرفيع المستوى، إلى إقرار استمرارية التشاور السياسي والإستراتيجي.

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