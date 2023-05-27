مولوجي تشرف على انطلاق تصوير أفلام سينمائية

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على انطلاق عملية تصوير فيلمين سينمائيين في صنف الروائي القصير والوثائقي ومتابعة مرحلة ما بعد الإنتاج لفيلم ثالث وذلك ضمن برنامج احتفاليات الذكرى الستون للاستقلال.

وقد أشرفت وزيرة الثقافة و الفنون، رفقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالسينما والسمعي البصري، أحمد راشدي، على إعطاء إشارة انطلاق تصوير الفيلم الروائي "الطيارة الصفراء" ضمن ديكور سينمائي يحاكي فترة الخمسينيات متواجد بمقر الشركة الوطنية للنقل بسكة الحديدية.

ويسجل فيلم "الطيارة الصفراء" (30 دقيقة) للمخرجة هاجر سباطة وسيناريو كريم خديم، مشاركة عدد من الأسماء الفنية الجزائرية على رأسها سيد أحمد أقومي، وسهيلة معلم، ونوارة براح، ونصر الدين جودي.

وذكرت مولوجي بالمناسبة أنه في إطار البرنامج الاستثنائي لإنتاج أفلام سينمائية مخلدة لستينية الاستقلال، "تقرر إنتاج 11 فيلما روائيا و6 أفلام وثائقية، تم الانتهاء من تصوير البعض منها بنسبة 80% فيما يجري إنجاز ما تبقى منها وجزء ثالث قيد الإطلاق كلها ستكون جاهزة في 5 جويلية المقبل".

من جهته، قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق بالمناسبة ان انطلاق تصوير هذه الأفلام "يدخل في إطار مسار أطلقه رئيس الجمهورية بهدف المحافظة على الذاكرة الوطنية وإعادة الاعتبار لكثير من الأحداث والرموز والشخصيات التاريخية من خلال صناعة سينمائية هادفة تعتمد على طاقات سينمائية جزائرية ذات خبرة".