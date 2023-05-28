ماذا قال مدرب يانغ أفريكانز عن مواجهة النهائي؟

تحدث مدرب يانغ أفريكانز التنزاني، نصر الدين نابي عن مواجهة نهائي اليوم أمام اتحاد الجزائر بدار السلام.

وقال التقني التونسي في تصريحات جاءت عبر موقع " الكاف": نريد الإستفادة قدر المستطاع من عاملي الأرض والجمهور، يسعدنا بأن جماهير النادي قام بإقتناء التذاكر بأعداد كبيرة ونحتاج لدعمهم من على المدرجات لتحقيق ما نسعى إليه".

و أضاف:" ينبغي على جمهورنا أن يقلق، نريدهم أن يأتوا إلى الملعب بأعداد غفيرة لمساندتنا، من جهتنا نحن جاهزون للقتال من أجلهم ومنحهم الفرحة في نهاية اللقاء".

وختم نصر الدين النابي الذي حقق نتائج ممتازة في الدوري التنزاني مؤخرا:" "قسمنا تحضيراتنا إلى ثلاثة أجزاء ، في الشق الأول هو الإستعداد البدني للاعبين ، والثاني هو دراسة الخصم ومعرفة نقاط قوته وضعفه والثالث هو وضع خطة لعب جيدة للفوز بهذه المباراة، لقد فعلنا ذلك بشكل جيد ونحن جاهزون لتجسيده ".

يذكر أن الحكم، الحكم جون جاك ندالا من جمهورية الكونغو هو من سيدير اللقاء.