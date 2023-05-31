قراءة متأنية في قائمة بلماضي

عرفت القائمة التي أعدها مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، تحسبا لمواجهة أوغندا ضمن تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار وودية تونس بملعب عنابة، عودة بعض اللاعبين الذين غابوا لمدة طويلة كما سجلت المجموعة المعنية بالمعسكر الإعدادي تواجد لاعبين جدد راهن عليهم بلماضي لتقديم نفس إضافي.

قائمة الـ 26 لاعبا ضمت ولأول مرة كل من حارس اتحاد الجزائر أسامة بن بوط وزميله أيمن محيوص وحسام عوّار لاعب أولمبيك ليون وحماد عبد اللي الناشط ضمن صفوف أونجيه، فيما عاد هيثم لوصيف وفيكتور لكحل بعد غياب طويل.

وفي اتصال اليوم الأربعاء، بـ " الخبر" علق المدرب الهاشمي غويلم على المجموعة قائلا:" هناك لاعبون جدد أرى بأنها متوازنة، ما ميز القائمة هو تواجد عدد كبير من المدافعين، أعتقد أن صدمة الإقصاء من كأس العالم وكأس أمم إفريقيا جعلت بلماضي يبحث عن ضخ دماء جديدة تلعب بانتظام وبطريقة مباشرة إسقاط فكرة الكوادر، فالمهم بالنسبة إليه من هو في فورمة ويتواجد ضمن المنافسة".

وأضاف المصدر ذاته:" وجود عوّار ضمن التعداد يعطي قوة لوسط الميدان الذي ليس بأفضل أحواله منذ أن غاب فغولي، أعتقد أن حسام سيكون ضابط الإيقاع بفضل الإمكانيات التي يتمتع بها وسيعطي حلولا إضافية خاصة وأن ناصر سيكون غائبا لفترة طويلة بداعي الإصابة".

وأردف المتحدث ذاته الذي أشرف على تدريب بعض الفرق المحلية وسبق وأن اشتغل ضمن المديرية الفنية على مستوى الشبان:" نريد أن نرى التغيير فعلا، تغيير مع النتائج نأمل أن يمنح بلماضي الفرصة للعناصر الجديدة لتظهر مستواها في ظروف مناسبة، خاصة وأن هناك لاعبون كانوا مغيّبين بسبب الاعتماد على أسماء تنشط في المنصب نفسه، كسعيد بن رحمة الذي يقدم مباريات جيدة مع فريقه وست هام الإنجليزي".

وختم غويلم بخصوص خيار اللعب وديا أمام تونس:" أعتقد أن هذا الخيار صائب ومناسب خاصة للوجوه الجديدة، أولا للاندماج السريع في الأجواء والثاني إغتنام الفرصة وإقناع المدرب بلماضي لأنو هناك المزيد من الرهانات و هو بحاجة إلى كل اللاعبين وتثبيت خيارته تتوقف على مدى إقناعهم على المستطيل الأخضر".

يذكر أن القائمة خلت من اسم يوسف بلايلي ورايس مبولحي وألكسندر أوكيجة وآندي ديلور وريان آيت نوري لنقص المنافسة.