الجزائر تعزي الهند

تقدمت الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات ضحايا حادث اصطدام عدد من القطارات، بولاية أوديشا في شرق الهند.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان "على إثر حادث الاصطدام الذي وقع بين عدد من القطارات مساء الجمعة بولاية أوديشا في شرق الهند، والذي خلف العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى، تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

كما أعربت الجزائر في هذا الظرف الأليم عن تعاطفها وتضامنها مع حكومة جمهورية الهند وشعبها الصديق.

وقد أعلن المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي صباح اليوم السبت، عن مقتل 288 شخص على الأقل وهي حصيلة ضحايا اصطدام ثلاثة قطارات في شرق الهند، في حين أن أكثر من 850 آخرين أصيبوا أيضا بجروح جراء هذا الحادث، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.