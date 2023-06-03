وفاق سطيف: تحديد موعد إجراءات التنازل عن الأسهم

دعا المدير العام لشركة، نادي وفاق سطيف " بلاك إيغليز" إبراهيم العرباوي الأعضاء المساهمين في الشركة والمعنيين بالتنازل عن أسهمهم لمجمع سونلغاز، أنهم مدعون للحضور إلى مقر النادي يوم الأحد على الساعة الـ 14:00 لإتمام إجراءات عملية التنازل أمام المحضر القضائي بمقابل وحسب القيمة الإسمية للأسهم كما هو محدد في القانون الأساسي.

وجاء عبر البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك، فإنه في حال رفض أي مساهم الحضور للتنازل عن أسهمه حسب الصيغة المذكورة أعلاه فإنه ملزم بمراسلة إدارة الشركة وتبليغها بقراره كتابيا بغرض تحويله إلى إدارة مجمع سونلغاز لوضعها في الصورة.