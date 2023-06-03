شرطي مصري يقتل 3 جنود صهاينة

في حادث يندر وقوعه ما تزال تفاصيله غامضة، أعلن الجيش الصهيوني أن ثلاثة من جنوده قتلوا على يد شرطي مصري السبت في إطلاق نار على الحدود المصرية مؤكدا وفاة "المهاجم" في وقت لاحق.

وقال الجيش في بيان "المهاجم هو شرطي مصري" مشيرا إلى أنه يتم حاليا إجراء تحقيق "بتعاون كامل" مع الجيش المصري.

وتابع أن مهاجما مصريا قام بإطلاق النار على جنديين "في وقت مبكر صباحا ... أثناء قيامهما بالحراسة على الحدود المصرية" ما أدى إلى مطاردة أدت إلى مقتل جندي ثالث.

وذكر بيان الجيش أن المهاجم هو شرطي مصري توفي برصاص القوات الصهيونية بعد أن عثر عليه "داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأكد الجيش أنه "يتم إجراء تحقيق بالتعاون الكامل مع الجيش المصري"وأصيب جندي رابع بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وامتنع الجيش في البداية عن تأكيد مقتل جنود أوردته وسائل الإعلام العبرية، في حين كان يجري إبلاغ عائلاتهم.

ثم قال بيان لاحق إن "جنديين، هما رجل وامرأة، قتلا بنيران حية قرب الحدود".

من جهتها، أكدت القاهرة مقتل "عنصر أمن" إثر تبادل لإطلاق النار على الحدود مع الكيان الصهيوني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وقبل ساعات من إطلاق النار، تم إحباط محاولة تهريب مخدرات عند الحدود وصادروا ممنوعات تقدر قيمتها بنحو 1,5 مليون شيكل (نحو 400 ألف دولار)، بحسب متحدث.

شهدت الحدود بين مصر وإسرائيل محاولات متكررة لتهريب المخدرات مما أدى وقوع اشتباكات بالذخيرة الحية في السنوات الأخيرة بين المهربين والجنود الصهاينة المتمركزين على طول الحدود.