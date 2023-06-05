بن ناصر يوّدع إبراهيموفيتش

أعلن الدولي السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله لعب كرة القدم وهو الذي وصل سن الـ 42. لم يتمكن النجم السويدي المخضرم من تمالك أعصابه وانفجر باكياً، لحظة بشكل نهائي، على هامش مباراة آسي ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب "سان سيرو" حرص نادي ميلان على تكريم إبراهيموفيتش عقب نهاية مباراة هيلاس فيرونا.

و ودع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر نجم الميلان زميله في الفريق وكتب عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك: " شكرا على كل شيء زلاتان إبراهيموفيتش ميلان سيفتقدك، كرة القدم ستفتقدك".

يذكر أن إبراهيموفيتش هو الهداف التاريخي للسويد برصيد 62 هدفا في 122 مباراة واعتزل دوليا بعد بطولة أوروبا 2016 لكنه عاد للمنتخب في 2021 خلال الإخفاق في تصفيات التأهل لكأس العالم.