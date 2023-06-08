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غليزان: تجميد مجلسين بلديين

أخبار الوطن
8 جوان 2023 ()
جيلالي لخضاري
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اتخذ والي غليزان، لكحل عياط عبد السلام، اليوم قرارين ولائيين يقضيان بتفعيل سلطة الحلول (تجميد) في تسيير مجلسي كل من بلديتي سيدي لزرق، وبني درقن وذلك بسبب وضعية الانسداد التي ثبتت على مستوى هذين المجلسين، وعدم تداولهما للمرة الثانية على التوالي، وتعطيل مصالح المواطنين، والسير العادي للمرفق العمومي، وكذا عرقلة انطلاق المشاريع التنموية المسجلة سنة 2023 في آجالها المطلوبة.

وعليه فقد أوكل تسيير شؤون بلدية سيدي لزرق إلى الأمين العام لدائرة منداس، كما كلف بالمقابل الأمين العام لدائرة زمورة بإدارة تسيير شؤون بلدية بني درقن.

 

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