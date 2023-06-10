زيلينسكي يعلن عن "عمليات هجومية مضادة"

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت عن "عمليات هجومية مضادة" للجيش الأوكراني على الجبهة، ورفض القول ما إذا كان يقصد الهجوم الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر. فيما أكد بوتين أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من "تحقيق أهدافها" خلال الهجمات وتكبدت خسائر فادحة.

في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت: "حصلت عمليات هجومية مضادة ودفاعية في أوكرانيا، ولن أتحدث عنها بالتفصيل". وأضاف: "يجب أن نثق بجنودنا وأنا أثق بهم".

وتأتي هذه المواقف بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن الهجوم الأوكراني المضاد الكبير الهادف إلى صدّ الجيش الروسي بدأ.

ومن جانبه، أعلن الجيش الروسي حدوث هجمات واسعة النطاق منذ ستة أيام خصوصا على الجبهة الجنوبية.

لكن بوتين أكد أنّ القوات الأوكرانية لم تتمكن من "تحقيق أهدافها" خلال هذه الهجمات وتكبدت خسائر فادحة.

أما السلطات الأوكرانية فقللت من أهمية المعارك في الأيام الأخيرة، ولا تزال تلتزم استراتيجية تقوم على الغموض.