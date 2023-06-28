هذا هو عدد الحجاج هذا العام

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة يوم أمس الثلاثاء أن عدد الحجاج في موسم حج هذا العام بلغ مليون و800 ألف حاج قدموا من أكثر من 150 دولة.

وأكد الربيعة خلال مؤتمر صحفي نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار الربيعة إلى متابعة وزارة الحج والعمرة وكافة شركائها من خلال الفرق الميدانية، وعلى مدار الساعة، كافة الخدمات المقدمة للحجاج، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي تقصير يؤثّر على رحلة الحجاج وأداء مناسكهم.

وأوضح أن توظيف التقنية في أعمال الحج أخذت حيزا كبيرا في تقديم خدمات أفضل للحجاج للتسهيل عليهم في أداء مناسكهم، مشيرا إلى التوسع هذا العام في استخدام "بطاقة الحاج" ضمن حزمة الحلول الرقمية المتنوعة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة ظهر يوم أمس اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج يوم أمس، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت نسبة 98%، وفقا للعدد المستهدف من وسائل النقل.