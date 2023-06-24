تنظيم مسابقة في فن الجداريات لفائدة الشباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر مسابقة في فن الجداريات لفائدة الشباب إنطلاقا من يوم الأحد، وهذا بمناسبة الذكرى ال61 لعيدي الإستقلال والشباب وتزامنا أيضا مع إنطلاق الألعاب الرياضية العربية ال15، حسب بيان للمديرية.

و تحت شعار "الاستقلال بأعين الشباب"، يشارك في هذه المسابقة، التي تستمر إلى غاية 5 جويلية الجاري، 61 مشاركا من الشباب المنخرطين في المؤسسات الشبانية والجمعيات وكذا طلبة معهد الفنون الجميلة والهواة، وهذا على مستوى ساحة البريد المركزي.

و ستعرف هذه المسابقة إنجاز "50 جدارية" حول عدة مواضيع مختلفة بينها "عيد الاستقلال والشباب" و"الثورة الجزائرية"، وكذا "البلدان العربية المشاركة في الألعاب الرياضية العربية ال15 بالجزائر".

و تهدف هذه التظاهرة إلى ترقية الحس الجمالي لدى الشباب، واكتشاف المواهب الشابة والعمل على إبرازها, وكذا إعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن إبداعاتهم وإمكانياتهم من خلال الفنون التشكيلية، وتكريس روح المنافسة لتنمية فضاءات تلاقي شباب الجزائر، بالإضافة إلى تنشيط المحيط وتزيينه، وغرس روح المواطنة في أوساط هؤلاء الشباب عن طريق الفنون التشكيلية.