الاحتـلال يُبعـد 877 مقدسيــا عن الأقصــى

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 877 مقدسيا عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومدينة القدس، خلال النصف الأول من عام 2023 الجاري.



ووثق مركز معلومات وادي حلوة 516 قرار إبعاد عن البلدة القديمة بالقدس، و305 عن المسجد الأقصى، إلى جانب ملاحقة المبعدين المرابطين على أبواب الأقصى، عبر احتجاز الهويات وتصويرها، والاعتداء عليهم بالدفع والضرب والاعتقال. وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال قتلت 7 فلسطينيين في القدس المحتلة، واعتقلت 1798 آخرين، خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحا أنه من بين المعتقلين 29 طفلا أقل من 12 عاماً، و409 فتى، و60 سيدة بينهن 4 فتيات. وذكر أن شهر أفريل سجل أعلى معدل اعتقالات بـ766 حالة اعتقال، يليه يناير بـ255 حالة، ومارس بـ230 حالة، وفيفري بـ204 حالات اعتقال.

وطالت اعتقالات الاحتلال 23 طالبا أثناء توجههم إلى مدارسهم، أو خلال عودتهم إلى منازلهم، إضافة إلى تحويل الاحتلال لـ27 مقدسيا للاعتقال الإداري.