سفارة الجزائر بسويسرا تسترجع بندقية تعود إلى القرن التاسع عشر

تمكنت سفارة الجزائر بسويسرا من استرجاع بندقية من التراث الجزائري تعود إلى القرن التاسع عشر، كانت ستعرض للبيع في المزاد العلني بمدينة زيوريخ السويسرية.

ويبلغ طول هذه البندقية القناصة أو "المكحلة" ما يقارب 160 سم، مزودة بماسورة دمشقية دائرية من الفولاذ المزخرف الملتوي، من عيار 15 مم بفوهة مدفعية.

وقد تم استرجاع هذه البندقية التي تحمل قيمة تاريخية ورمزية كبيرة بفضل تضافر جهود الممثلية الدبلوماسية الجزائرية وأعضاء الجالية الوطنية بهذا البلد، الذين التزموا بالحفاظ على التراث الثقافي الجزائري الموجود بالخارج واسترجاعه.

هذا وأشار المكلف بهذا الملف وخبير الأسلحة القديمة أن هذه البندقية المعروضة للبيع في المزاد العلني من قبل مؤسسة سويسرية بزيوريخ، تعود إلى عائلة سويسرية من هواة جمع التحف.

من جهة أخرى، استغلت سفارة الجزائر في بيرن هذه الفرصة للحصول على بندقية أخرى تعود إلى الفترة العثمانية، ستساهم لا محالة في اثراء التراث الثقافي الجزائري.

وتجدر الاشارة إلى أن تدخل السفارة الجزائرية للحصول على هاتين البندقيتين يندرج في إطار عزم الدولة على استرجاع التراث التاريخي والثقافي الوطني المحتجز بالخارج.