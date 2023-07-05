مخرج "تايتانيك" ينفي عزمه صنع فيلم عن مأساة "تيتان"

نفى المخرج السينمائي الأمريكي جيمس كاميرون، صاحب فيلم "تايتانيك"، صحة الشائعات التي تدعي مشاركته في مناقشات حول إنتاج فيلم يتناول غرق غواصة "تيتان" في المحيط الأطلسي.



وكتب كاميرون عبر "تويتر": "أنا لست مشاركا في أي مناقشات لإنتاج فيلم عن غواصة "تيتان" التابعة لشركة "أوشن غيت" كما أنني لن أشارك أبدا".



وأضاف كاميرون "أنه في العادة لا يعلق على الشائعات التي تنتشر عنه في وسائل الإعلام، لكنه هذه المرة يرى ضرورة القيام بذلك".



في وقت سابق، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تتم مناقشة إمكانية إنتاج مسلسل يتناول قصة غواصة "تيتان" الغارقة، مشيرة إلى أنه ينظر إلى كاميرون على أنه المنافس الرئيس لإخراج الفيلم.