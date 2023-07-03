اعراض ضربة الشمس ومخاطرها

ضربة الشمس هي حالة تهدد الحياة وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويتم تعريفها على أنها ارتفاع في درجة حرارة الجسم أعلى من 40 درجة مئوية.



ضربة الشمس، هي أشد أشكال ارتفاع الحرارة أو الأمراض المرتبطة بالحرارة، ويمكن أن تسبب أعراضاً خطيرة أو قد تؤدي إلى الموت، ولذلك هي حالة طبية طارئة.



إذا ظهرت عليك أنت أو أي شخص تعرفه أي من أعراض ضربة الشمس التالية، فاتصل بالإسعاف على الفور:



عدم التعرق.

ترنح ومشاكل في الحركة والتنسيق.

مشاكل التوازن.

الهذيان والارتباك.

دوار.

جلد ساخن متورد أو شاحب جداً.

ضغط دم منخفض أو مرتفع.

قرقرة الرئة (صوت فقاعات أو قرقرة في الرئتين).

الغثيان والقيء.

قلة البول (انخفاض إنتاج البول).

سرعة التنفس أو عدم انتظام دقات القلب (سرعة دقات القلب).

فقدان الوعي.

ضعف.



أسباب ضربة الشمس



ووفقاً لما ذكره مركز عيادات Cleveland Clinic الأمريكية، تحدث ضربة الشمس عندما لا يستطيع جسمك تبريد نفسه، بعد التعرض لمصدر حرارة (مثل أشعة الشمس) لفترة طويلة، أو القيام بنشاط جسمي في جو حار.



ويعتبر الشخص مصاباً بضربة الشمس إذا تجاوزت حرارته 40%، ورغم أنّ الجسم لديه آليات لخفض درجة حرارة الجسم من خلال ما تحت المهاد وهو جزء من الدماغ، فإنه في بعض الأحيان يفشل في ذلك، ما يؤدي إلى بقاء درجة حرارة الجسم مرتفعة.



ما هي المضاعفات المحتملة لضربة الشمس؟



يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضربة الشمس أن يصابوا بصدمة أو يدخلوا في غيبوبة، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى:



متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

تورم الدماغ.

فشل كلوي.

فشل الكبد.

ضعف التمثيل الغذائي.

تلف العصب.

انخفاض تدفق الدم إلى القلب ومشاكل الدورة الدموية الأخرى.



كيفية علاج ضربة الشمس في البيت



إذا كنت تشك في إصابة شخص ما بضربة شمس، فاتصل على الإسعاف أو اصطحب الشخص إلى المستشفى مباشرة، لأنّ أي تأخير في طلب المساعدة الطبية يمكن أن يكون قاتلاً، وفقاً لما أكده موقع WebMD الطبي الأمريكي.



1- أثناء انتظار وصول المسعفين، ابدأ بالإسعافات الأولية، انقل الشخص إلى بيئة مكيفة الهواء – أو على الأقل منطقة باردة ومظللة – وقم بإزالة أي ملابس غير ضرورية عنه.



2- إذا أمكن، قم بقياس درجة حرارة الجسم الأساسية للشخص وابدأ في الإسعافات الأولية لتبريدها إلى 39 أو 38 درجة مئوية.



جرب استراتيجيات التبريد هذه:



- قم بتهوية الهواء فوق المريض أثناء ترطيب بشرته بالماء من الإسفنج.



- ضع كمادات الثلج على الإبطين والفخذ والرقبة والظهر، لأن هذه المناطق غنية بالأوعية الدموية القريبة من الجلد، فإن تبريدها قد يقلل من درجة حرارة الجسم.

اغمر المريض في حمام أو حوض به ماء بارد.



- إذا كان الشخص شاباً وبصحة جيدة وعانى من ضربة شمس أثناء ممارسة الرياضة بقوة – ما يعرف بضربة الحرارة الجهدية – يمكنك استخدام حمام ثلجي للمساعدة في تبريد الجسم.

لا تستخدم الثلج للمرضى الأكبر سناً أو الأطفال الصغار أو المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أي شخص أصيب بضربة شمس دون ممارسة تمارين شاقة، فالقيام بذلك يمكن أن يكون خطيراً.



