الحفاظ على النشاط الذهني مع تقدم العمر

من المهم جدا إعطاء اهتمام خاص لصحة الدماغ فصحة الجسم من صحته. والأمر يتطلب اتباع بعض النصائح أو الخطوات الاستباقية التي يمكن اتخاذها لدعم صحة الدماغ ونشاطه مع التقدم في العمر، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن أن تصيب الدماغ مثل الزهايمر والخرف.



التحفيز الذهني



يعد الانخراط في أنشطة التحفيز الذهني أمرا بالغ الأهمية لصحة الدماغ. يمكن أن تساعد القراءة وحل الألغاز وتعلم مهارات جديدة والعزف على الآلات الموسيقية أو الانخراط في ألعاب استراتيجية مثل الشطرنج في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيز القدرات المعرفية.



ممارسة الرياضة



لا تقتصر فوائد التمارين الرياضية على صحة البدن فحسب، بل تدعم أيضا صحة الدماغ. إذ تعمل التمارين الهوائية المنتظمة، مثل المشي السريع أو الركض أو السباحة، على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز المرونة العصبية وتقليل خطر التدهور المعرفي. بحسب ما نشره موقع (زي نيوز) الأمريكي.



غذاء صحي



إن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات أمر ضروري لصحة الدماغ.



النوم الجيد



النوم الكافي أمر بالغ الأهمية للوظيفة الإدراكية وتقوية الذاكرة. احرص على الحصول على قسط من النوم الجيد لمدة سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة.



التواصل الاجتماعي



يساعد الانخراط في الأنشطة الاجتماعية وقضاء الوقت مع الأصدقاء والمشاركة في المناسبات الاجتماعية على تحفيز الدماغ وتعزيز الحالة المزاجية وتقليل مخاطر التدهور المعرفي.



لا تتوتر



يمكن أن يكون للتوتر المزمن آثار ضارة على الدماغ. في هذه الحالة ممارسة تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوغا تساعد في تقليل مستويات التوتر.



التحكم بنسبة السكر في الدم



مرض السكري يساهم بشكل أو بآخر بارتفاع خطر الإصابة بالخرف. يمكن الوقاية من مرض السكري عن طريق تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة على وزن مناسب. ولكن إذا ظل معدل السكر في الدم مرتفعا، فستحتاج إلى دواء لتحقيق تحكم جيد. بحسب ما نشره موقع جامعة هافرد.



حماية الرأس



لا تهمل ارتداء الخوذة عند ممارسة أنشطة قد تنطوي على خطر إصابة الرأس، مثل ركوب الدراجة. وأيضا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع السقوط والتعثر.



الحد من استهلاك الكحول



استهلاك الكحول يؤثر سلبا على صحة الدماغ.



التوقف عن التدخين



تجنب التبغ بكافة أنواعه لتأثيره الضارعلى الصحة بشكل عام وصحة الدماغ بشكل خاص.