1471 حافظ وحافظة يسردون القرآن في جلسة واحدة

بدأ فجر أول أمس 1471 حافظا وحافظة للقرآن في قطاع غزة، بسرد القرآن الكريم في جلسة واحدة، ضمن مشروع “صفوة الحفاظ 2”، الذي أطلقته جمعية دار القرآن الكريم والسنة، في يوم قرآني عالمي.



واختير مكان تسميع القرآن الكريم في مسجد الإمام الشافعي لفئة الحفاظ، وفي مسجدي التقوى وفلسطين، بمدينة غزة لفئة الحافظات. وشارك في المشروع فئات عديدة من المجتمع الفلسطيني،



حيث كان أصغر الحفاظ بعُمر 8 أعوام، وأكبرهم 72 عامًا، كما شارك 26 من ذوي الإرادة، و163 معلما ومعلمة، و34 من رجال الأمن، و90 طبيبا وصيدلانيا.



يشار إلى أن دار القرآن الكريم والسنة كانت قد نفذت مشروع “صفوة الحفاظ 1”، العام الماضي، بمشاركة 581 حافظ وحافظة.