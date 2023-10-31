أفضل التطبيقات للتصميم وتعديل الصور

مع وجود العديد من تطبيقات تعديل الصور، وتطبيقات تصميم الصور، قد يكون من الصعب اختيار أفضل تطبيق يناسب احتياجاتك.. هذه أفضل تطبيقات التصميم وتعديل الصور:



1- Adobe Lightroom



يعتبر تطبيق Adobe Lightroom أحد أشهر تطبيقات التصميم وتعديل الصور، وهو نسخة الهواتف الذكية من برنامج بنفس الاسم، حصل البرنامج على جوائز عديدة والمركز الأول في أختيار المحررين عام 2023.



Adobe Lightroom هو محرر صور مجاني وسهل الاستخدام يساعدك على التقاط الصور المذهلة وتحريرها بسرعة باستخدام "فلاتر" قوية محددة مسبقاً يمكنك استخدامها لتحويل أي صورة بنقرة واحدة.



يوفر تطبيق Lightroom أدوات سهلة الاستخدام لتحرير الصور وتحسينها من خلال إزالة الأشياء غير المرغوب فيها، والضبط الدقيق للخلفية، والإعدادات المسبقة لإضافة تعديلات بسرعة تجعل الصور تنبض بالحياة، وعوامل التصفية المسبقة للصور ومقاطع الفيديو والبكرات.



2- Snapseed



يتميز تطبيق Snapseed بمجموعة من أدوات التحرير ذات الجودة الاحترافية، وخيارات لضبط اللون والتعرض للضوء، وأدوات التعديل لتحويل كل صورة إلى صورة احترافية، بسبب إمكانيات Snapseed القوية فهو خيار مناسب تماماً لمنشئي المحتوى والمصورين الباحثين عن واجهة تحرير للجوال.



3- Afterlight



ستجد مجموعة رائعة من خيارات تعديل الصور داخل تطبيق Afterlight، تسمح بتعديلات أكثر دقة. يمكنك ضبط تدرج اللون والتشبع واللون وغير ذلك الكثير. ويتميز التطبيق بمجموعة متزايدة من الفلاتر المعدة مسبقاً.



4- Canva: تصميم وصور وفيديوهات



يدعم تطبيق Canva اللغة العربية، وأدوات جديدة مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على توفير الوقت وزيادة الإبداع. كما يتيح العديد من الخيارات لصناع المحتوى



5- Adobe Photoshop Camera



يستخدم Photoshop Camera الذكاء الاصطناعي، لتطبيق المؤثرات الخاصة وبعض تصحيحات الصور على الصور قبل أو بعد التقاط الصورة. وتقدم فلاتر التطبيق المعروفة باسم "العدسات" مجموعة متنوعة من الألوان وخيارات الإضاءة والمؤثرات الخاصة لتحويل صورتك بنقرة واحدة.



6- YouCam Perfect



يقدم YouCam Perfect الكثير من أدوات تحرير الصور والتجميل لإضفاء الكمال على صورك. يمكنك رفع اللقطات الخاصة بك على الفور باستخدام فلاتر الصور الجمالية، والتراكيب المرحة، والإطارات، والتأثيرات المتحركة، والقوالب، والملصقات، وأدوات تنقيح الوجه، والمزيد.



7- PhotoDirector



بغض النظر عن مستوى خبرتك مع أدوات PhotoDirector، يمكنك تحويل لقطة سريعة إلى صورة مذهلة في ثوانٍ. يحتوي على جميع الأدوات المتوفر في تطبيقات تعديل الصور التي تحتاجها، مثل تعديل الألوان، وقوالب قابلة للتخصيص، وأدوات إزالة الكائنات من الصور.



8- TouchRetouch



تتيح TouchRetouch لك خيار تحرير الصور من إزالة الشوائب أو الكائنات غير المرغوب فيها من الصور، كل ما عليك فعله استخدام إصبعك لتمييز العناصر التي تريد إزالتها وسيقوم TouchRetouch باستبدال هذا الكائن بوحدات بكسل من المنطقة المحيطة.



تتيح لك ميزة Single-Flick Line Removal تحديد جزء فقط من الخط، مع عثور التطبيق على الكائن بأكمله وإزالته. يمكنك أيضاً إزالة كائنات بأكملها، مثل أسلاك الهاتف أو المنشورات أو علب القمامة.



9- Prisma أفضل تطبيق لتحويل أي شيء إلى لوحة



باستخدام تطبيق Prisma يمكنك تحويل صورك إلى لوحة بنقرة واحدة، ويمكنك أيضاً قص الخلفية لتطبيق النمط تلقائياً على الشخص الموجود في الصورة فقط وترك الخلفية الأصلية. بعد أن تقوم بتطبيق نمط الرسم المطلوب، يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الإطارات لوضع صورتك المحررة في الضوء المناسب.



10- VSCO



مع VSCO، لديك الكثير من أدوات تحرير صور سهلة الاستخدام حتى بدون دفع مقابل العضوية. تتضمن ميزات التطبيق التعريض والتباين وتصحيح درجة الحرارة ولقطات سينمائية.

كما أن تصميم التطبيق سهل وأنيق، ولن تستفيد من الأدوات الأساسية فحسب، بل يمكنك أيضاً الوصول إلى ميزات أكثر تحديداً، بما في ذلك أداة المحاذاة. ستجد أيضاً تصحيح الألوان والقدرة على تحرير الصور بصيغة RAW.



