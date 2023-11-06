ماسك يطلق نموذجه من الذكاء الاصطناعي

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنّ شركته الجديدة إكس إيه آي (XAI) المتخصّصة بأعمال الذكاء الاصطناعي أطلقت نموذجا جديدًا من الذكاء الاصطناعي إلى "مجموعة مختارة" من المستخدمين.



وأضاف ماسك في سلسلة من التغريدات منشورات تظهر مستخدمين يعملون على نظام "غروك" (Grok) للذكاء الاصطناعي الخاص بـ "إكس إيه آي".



وقال إن "غروك" سيكون متاحا بعد ذلك للمشتركين المميزين في "إكس" منصّة المدونات الصغيرة المعروفة سابقا باسم "تويتر". وتابع: لقد تمّ تصميم غروك أيضا ليكون لديه القليل من الفكاهة في ردوده، كما أنّه يحب السخرية.



وكان ماسك قد تعهد بإطلاق نموذجه الخاص من الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن "الحقيقة ويحاول فهم طبيعة الكون".



وأغلب مطوري نموذج "غروك" هم من الفريق السابق لشركة ديب مايند (DeepMind) التابعة لغوغل، والذي ضمه ماسك لبناء نموذج منافس لنموذجي غوغل ومايكروسوفت.