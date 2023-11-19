جيش الاحتلال الصهيوني يواصل تدمير المساجد

تعرّض مسجد التقوى في حي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة لقصف من طائرات جيش الاحتلال الصهيوني، مساء الجمعة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف من جميع أرجاء المسجد والبيوت المجاورة، فيما حجب الدخان والغبار جزءا كبيرا من مئذنته. كما قصف جيش الاحتلال الصهيوني، الخميس الفائت، مسجدين في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حملة إبادة صهيونية في يومها الـ44 على قطاع غزة الفلسطيني، لم تستثن المساجد ولا حتى الكنائس والمدارس والمستشفيات والإنسان.



وبتدمير جيش الاحتلال الصهيوني مسجدين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، يرتفع عدد المساجد المدمرة تدميرًا كليا إلى 74 مسجدا، إضافة إلى 163 مسجدا تعرضت للتدمير الجزئي، إلى جانب تعرض العشرات من مساجد الضفة الغربية، وكذلك استهداف 7 كنائس بقطاع غزة.



وفي ذات السياق، ألقى أحد جنود جيش الاحتلال الصهيوني، يوم الجمعة الفائتة، قنبلة داخل المسجد الكبير في قرية “بُدرس” شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بينما كان يؤذن لصلاة الفجر.



