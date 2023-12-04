غوغل تحذف تطبيقا لمقاطعة الشركات المؤيدة لإسرائيل

قامت غوغل بحذف تطبيق للهاتف المحمول من متجر تطبيقات غوغل بلاي يخبر المستخدمين بالشركات المؤيدة لإسرائيل والتي يجب مقاطعتها بسبب الحرب في غزة، بحسب تقرير لـ"نيوزويك".



ونشر حساب "نو ثانكس بويكوت" (No Thanks Boycott) على منصة إكس، أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص به المسمى نو ثانكس عُلق مؤقتا من متجر تطبيقات غوغل بسبب وجود سطر في الوصف يتحدث عن إسرائيل.



وقال الحساب في منشور تضمن لقطة شاشة لسطر الوصف: "لقد عُلق التطبيق من متجر بلاي لهذه الجملة، لقد قمت بإزالته في التحديث الجديد وسيقوم متجر بلاي بمراجعته وإطلاقه مرة أخرى".



وتقول الجملة: "مرحبا بكم في نو ثانكس، هنا يمكنك معرفة ما إذا كان المنتج الذي بين يديك يدعم قتل الأطفال في فلسطين أم لا، كل ما عليك فعله هو مسح الباركود أو كتابة الرقم التسلسلي في شريط البحث".



طوفان الأقصى



وأثارت الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي بدأت في 7 أكتوبر، مظاهرات كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم، وذلك بسبب استهداف القصف الإسرائيلي لآلاف المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال.



وأُعلن عن تطبيق نو ثانكس لأول مرة على موقع إكس في 7 نوفمبر، حيث قال مطوره: "أنا مطور فلسطيني وقمت بإنشاء تطبيق من شأنه أن يساعد الجميع في حركة المقاطعة، كل ما عليك فعله هو مسح الرمز الشريطي للمنتج وسيخبرك، وسيتم إصدار التطبيق قريبا على نظامي التشغيل أندويد و أي أو أس".



وفي منشور آخر، شارك التطبيق مقطع فيديو يظهر شخصا يستخدم البرنامج لمسح الرمز الشريطي أثناء وجوده داخل أحد المتاجر لمعرفة ما إذا كانت الشركة تدعم إسرائيل بشكل نشط، وجاء في المنشور "حمّلوا التطبيق وساعدونا على مقاطعة المنتجات التي تدعم هذه المجازر".



