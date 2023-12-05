58 درجة تحت الصفر في سيبيريا

انخفضت درجات الحرارة في براري سيبيريا إلى 58 درجة مئوية تحت الصفر وقال خبراء الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة ستزداد انخفاضا حتى 63 درجة تحت الصفر بسبب الرطوبة والرياح.



وأظهرت صور التقطتها طائرة مسيرة مدينة ياكوتسك، وهي إحدى أبرد المدن في العالم وتقع على بعد نحو 5000 كيلومتر شرقي موسكو، تكسوها غلالات الغيوم المتجمدة والضباب.



وانخفضت درجات الحرارة في أجزاء من جمهورية ساخا (ياقوتيا)، وهي منطقة شاسعة المساحة تقل قليلا عن مساحة الهند وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من سيبيريا إلى أقل من 55 درجة تحت الصفر الليلة الماضية. وبلغت درجة الحرارة 58 درجة تحت الصفر المئوي الثلاثاء في قرية أويمياكون.



