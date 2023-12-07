دقلة نور من ضمن أفضل فواكه العالم

صنّف موقع "World of Statistics" تمور "دقلة نور" الجزائرية في قائمة أفضل عشر فواكه عالميا.

وجاءت تمور دقلة نور في المرتبة الرابعة ضمن فئة أفضل الفواكه، لتتفوق بذلك على أزيد من 70 نوع فاكهة موجودة على مستوى العالم.

وتصدّرت القائمة فاكهة "روداكينا ناوساس" من اليونان تلتها فاكهة "مانغوستين" المتواجدة في موناكو وفي المرتبة الثالثة "تروسكاوكا كازوبسكا" وهي عبارة عن فروالة تشتهر بها بولندا.

ونفس ترتيب دقلة نور اعتمده موقع "تاست أطلس" المختص الذي وضع التمور الجزائرية في المرتبة 4 عالميا بتقيم 4.5 من أصل 5.