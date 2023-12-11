بجاية: تدشين نصب تذكاري للعقيد عميروش

شهدت ولاية بجاية اليوم الاثنين تدشين نصب تذكاري للعقيد عميروش، قائد الولاية التاريخية الثالثة، بقرية تيزي لمناع بحضور حشد كبير من رفقاء سلاح الشهيد وأعضاء من عائلته، على رأسهم ابنه نور الدين آيت حمودة، وممثل عن الولاية والعديد من المواطنين.

وقد اكتظت قرية تيزي لمناع، الواقعة على بعد ستة كلم عن منطقة أمالو وعلى ارتفاع يزيد عن 1000 متر، بضيوفها القادمين من عدة مناطق من البلاد، لاسيما سطيف وبرج بوعريريج وتيزي وزو، وعاش البعض منهم لحظات تاريخية مميزة مع قائد ولايتهم التاريخية.

للتذكير، سبق تدشين نصب تذكاري مماثل للعقيد عميروش في شهر أوت 2020 بالقرب من مسقط رأس هذا البطل الثوري، بقرية تاسافت أوغمون، بولاية تيزي وزو.