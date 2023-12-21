ساعات آبل الذكية محظورة في أمريكا!

ذكرت شركة آبل أنها ستوقف مبيعات ساعتيها الذكيتين "سيريز 9″ و"ألترا 2" في الولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من 21 ديسمبر، وفق وكالة بلومبرغ.



ونقلت الوكالة عن بيان للشركة، أن مبيعات الإصدار التاسع من الساعات المذكورة ستتوقف في متجر الشركة على الإنترنت وفي متاجر البيع بالتجزئة الفعلية بدءاً من عشية عيد الميلاد.



تأتي الخطوة قبل حظر استيراد ساعات آبل المزودة بخاصية استشعار أوكسجين الدم، ميزة أحدث إصداراتها، بسبب معركة قانونية مع شركة ماسيمو.



أما الطرز الأخرى التي لا تحتوي على مستشعر الأوكسجين في الدم، مثل "آبل ووتش إس إي" فلن تتأثر بالنزاع.



وفقاً للمصدر السابق، جاء هذا القرار بعد أمر صدر في شهر أكتوبر من قبل لجنة التجارة الدولية الأميركية يمنع آبل من بيع ساعاتها بعد أن وجدت أن الأجهزة تنتهك حقوق براءات الاختراع لشركة التكنولوجيا الطبية "ماسيمو" ومقرها كاليفورنيا.



ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 60 يوماً إذا لم يقم الرئيس جو بايدن بإلغائه، وذلك وفقاً لما أعلنته شركة "ماسيمو" .



وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الذي يتعامل مع القضية في إدارة بايدن، إن السفيرة كاثرين تاي "تدرس بعناية جميع العوامل في هذه القضية". وإذا لم يعترض عليه المكتب، فسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 26 ديسمبر.