إنتاج التمور للموسم 2024.. توقعات بوفرة المنتوج

يتوقع إنتاج ما لا يقل عن 500 ألف قنطار من مختلف أصناف التمور برسم موسم الجني الجاري بولاية غرداية، علما أن الإنتاج الإجمالي للتمور في الموسم الماضي كان قد بلغ 495 ألف قنطار، حسبما أفادت اليوم الخميس مديرية المصالح الفلاحية.

وتشمل تلك المحاصيل المتوقعة من التمور 186 ألف قنطار من نوع دقلة نور و314 ألف قنطار من مختلف الأنواع الأخرى، مثلما أوضح المهندس الرئيسي المكلف بالإحصائيات بمديرية القطاع جبريط خالد.

وترتكز زراعة النخيل بالولاية بشكل رئيسي في مساحات فلاحية كبرى قوامها 8.647 هكتار، موزعة على 4.055 مستثمرة عبر بلديات القرارة وزلفانة

وسبسب وبريان ومنصورة ومتليلي وغرداية وضاية بن ضحوة والعطف وبونورة، حيث تأخذ هذه الزراعة الحيوية القسط الأكبر من مجموع مساحات الزراعات الغذائية الأخرى، بنسبة 49 بالمائة، كما شرح ذات المسؤول. ويبلغ تعداد أشجار النخيل على مستوى هذه المناطق الفلاحية أزيد من 911 ألف نخلة منتجة منها 40 بالمائة من صنف دقلة نور بتعداد 361 ألف نخلة، وتشكل الإنتاج الأوفر من بقية الأنواع الأخرى التي تشمل 550 ألف نخلة منتجة، كما ذكرت من جهتها رئيسة مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بن بيتور زهرة. وتوجد أنواع مختلفة من التمور تزيد عن 150 نوعا وأشهرها دقلة نور التي تعد من أجود أنواع التمور التي أصبحت مطلوبة على مستوى الأسواق العالمية وهي الأكثر تصديرا من باقي الأنواع الأخرى.