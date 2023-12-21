هذا ما تستورده الجزائر من اللحوم شهريا

شدد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني خلال زيارته اليوم الى ولاية سيدي بلعباس على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة بـ 1200دج للكيلوغرام بالنسبة للحوم المستوردة ، مؤكدا أنه سيتم تموين السوق الوطنية بـ 85 ألف طن إلى غاية نهاية جانفي 2024، على أن تستمر عملية الاستيراد بمعدل 20 ألف طن شهريا .

وقام الوزير خلال الزيارة، بتدشين سوق الجملة للخضر والفواكه ، المسير من قبل أحد المتعاملين الخواص ، حيث أكد على أهمية هذه الفضاءات المنظمة في المساهمة في تموين الأسواق، وكسر سلسلة المتدخلين والمضاربين ، من أجل حماية المنتجين والفلاحين ، وتطبيق الأسعار الحقيقية للمواطنين.

وفي ختام الزيارة، قام الوزير بتفقد مشروع إنجاز مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش ، مؤكدا أن مصالح الوزارة تولي أهمية كبيرة ، لحماية المستهلك من خلال إنجاز هذه المخابر، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيزها من قبل المؤسسات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي توفر تجهيزات ذات تكنولوجيا عالية خاصة بالمخابر ، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، خلال زيارته لمعرض الإنتاج الوطني.